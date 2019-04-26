Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову. Об этом сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков на своей странице в Facebook.

По его словам, дело прекратила следователь Анастасия Дмитриева

«Cтрана должна знать своих героев», — написал правозащитник.

Инцидент произошел 28 сентября прошлого года. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как беременная лежит на полу в окружении силовиков. В кадрах появляется ее муж, который пытается отогнать обидчиков от супруги, за что получает струей из газового балончика в свою сторону и оказывается задержанным.