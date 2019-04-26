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Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания 

Lenta.ru + ещё 7 22 часа назад
Фото: РИА Новости
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову. Об этом сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков на своей странице в Facebook.
По его словам, дело прекратила следователь Анастасия Дмитриева.
«Cтрана должна знать своих героев», — написал правозащитник.
Инцидент произошел 28 сентября прошлого года. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как беременная лежит на полу в окружении силовиков. В кадрах появляется ее муж, который пытается отогнать обидчиков от супруги, за что получает струей из газового балончика в свою сторону и оказывается задержанным.
Позднее выяснилось, что женщина не оплатила лампочку в магазине «Леруа Мерлен». После встречи с росгвардейцами ей потребовалась срочная госпитализация. Против нее возбудили уголовное дело о нападении на правоохранителей за то, что она якобы пинала силовиков. Позднее управление Следственного комитета по Иркутской области провело проверку по факту инцидента и возбудило уголовное дело о превышении полномочий (статья 286 УК) в отношении сотрудников Росгвардии, избивших беременную женщину.
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Комментарии4
Происшествия , Криминал , Новости Москвы , Анастасия Дмитриева , СКР , Иркутск
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