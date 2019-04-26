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СК рассказал, как экс-полковник ФСБ «заработал» почти полмиллиарда рублей 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-сотрудник ФСБ РФ полковник Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 миллионов рублей у главы строительной компании, которого он запугал уголовным делом, заявил следователь в пятницу в Басманном суде Москвы.
По данным следствия, в 2011 году Фролов, работая в центральном аппарате ФСБ, ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин "в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности".
Это "ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве", в итоге Гляделкин согласился передать борцу с преступностью "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО".
"Фролов и другие фигуранты распорядились имуществом по своему усмотрению, чем причинили ущерб на сумму не менее 490 миллионов рублей", — заявил следователь, представляющий центральный аппарат СК РФ.
Обосновывая необходимость ареста, он отметил, что у Фролова остались связи в правоохранительных органах, "в связи с чем избрание другой меры пресечения невозможно".
Фролова задержали вместе с бывшим сослуживцем Андреем Васильевым и начальником — главой одного из отделов центрального аппарата ФСБ РФ Кириллом Черкалиным.
По данным "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере, а вменяют ему взятки "на десятки миллионов рублей". Взятки, по информации журналистов, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в банках.
В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности", писала газета.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , ФСБ , СКР , МВД , Москва
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