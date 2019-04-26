СК рассказал, как экс-полковник ФСБ «заработал» почти полмиллиарда рублей

По данным следствия, в 2011 году Фролов, работая в центральном аппарате ФСБ, ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин "в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности".

Это "ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве", в итоге Гляделкин согласился передать борцу с преступностью "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО".

"Фролов и другие фигуранты распорядились имуществом по своему усмотрению, чем причинили ущерб на сумму не менее 490 миллионов рублей", — заявил следователь, представляющий центральный аппарат СК РФ.

Обосновывая необходимость ареста, он отметил, что у Фролова остались связи в правоохранительных органах , "в связи с чем избрание другой меры пресечения невозможно".

Фролова задержали вместе с бывшим сослуживцем Андреем Васильевым и начальником — главой одного из отделов центрального аппарата ФСБ РФ Кириллом Черкалиным.

По данным "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере, а вменяют ему взятки "на десятки миллионов рублей". Взятки, по информации журналистов, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в банках.

В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности", писала газета.