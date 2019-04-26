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Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Риге 

360tv.ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет «Аэрофлота», летевший из Риги в Москву, вернулся в Латвию. По словам перевозчика, пилот мог принять такое решение из-за столкновения с птицей.
«Никакого сигнала бедствия не было. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Предварительно, можно сказать, столкновение с птицей. Все нормально», — сказал «360» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.
В Риге самолет приземлился штатно. Как заявили в аэропорту, им сообщили о технических проблемах, которые возникли во время выполнения рейса.
«Они только что успешно сели. Нет такого понятия — сигнал бедствия. Они сообщили, что возвращаются, так как технические проблемы. И мы были готовы их принять по стандартной процедуре, как мы принимаем самолеты, которые сообщили о технических проблемах. Нет никаких проблем», — сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Лаура Карниете.
По данным трекера Flightradar24, самолет практически долетел до российской границы, когда пилот решил развернуться.
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Комментарии1
Происшествия , Аэрофлот , Латвия , Москва , Рига
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