Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Риге

Самолет «Аэрофлота» , летевший из Риги в Москву , вернулся в Латвию . По словам перевозчика, пилот мог принять такое решение из-за столкновения с птицей.

«Никакого сигнала бедствия не было. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Предварительно, можно сказать, столкновение с птицей. Все нормально», — сказал «360» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

В Риге самолет приземлился штатно. Как заявили в аэропорту, им сообщили о технических проблемах, которые возникли во время выполнения рейса.

«Они только что успешно сели. Нет такого понятия — сигнал бедствия. Они сообщили, что возвращаются, так как технические проблемы. И мы были готовы их принять по стандартной процедуре, как мы принимаем самолеты, которые сообщили о технических проблемах. Нет никаких проблем», — сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Лаура Карниете.

По данным трекера Flightradar24, самолет практически долетел до российской границы, когда пилот решил развернуться.