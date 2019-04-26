«Моя мама сломалась». Девочка спасла новорожденного брата после гибели родителей

Полицейские Лос-Анджелеса назвали своим героем трехлетнюю девочку, которая спасла жизнь новорожденному брату после самоубийства их родителей. Об этом рассказал капитан Морин Райан, сообщил «Царьград».

Трагедия произошла в Чатсворте ( США ). Отец семейства сначала застрелил супругу, а потом совершил самоубийство.

Дедушка детей забеспокоился, что не может связаться с семьей. Тем более он знал о депрессии сына. Тогда пожилой мужчина позвонил по номеру «911», после этого в дом семьи Парса приехали полицейские. Правоохранители нашли в квартире голодных детей с признаки обезвоживания. Рядом с малышами лежали безжизненные тела родителей.

«Моя мама сломалась», — рассказала девочка полицейским.

Стражи порядка назвали героем сестру грудного ребенка.

«Наш маленький ангел смогла сохранить жизни себе и своему брату. Ребенок — чудо, а девочка — герой», — рассказал один из правоохранителей.

По их словам, дети не пострадали. Также полицейские уверены, что родители погибли не на глазах у несовершеннолетних. Хотя девочка помнит шум и крик матери.

Малышей уже усыновили их родственники из Техаса. Также полиция связались с семьей убитой женщины в Японии. А соседи семьи собрали около 1,5 тысячи долларов для покупки самого необходимого.