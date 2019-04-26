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«Моя мама сломалась». Девочка спасла новорожденного брата после гибели родителей 

360tv.ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские Лос-Анджелеса назвали своим героем трехлетнюю девочку, которая спасла жизнь новорожденному брату после самоубийства их родителей. Об этом рассказал капитан Морин Райан, сообщил «Царьград».
Трагедия произошла в Чатсворте (США). Отец семейства сначала застрелил супругу, а потом совершил самоубийство.
Дедушка детей забеспокоился, что не может связаться с семьей. Тем более он знал о депрессии сына. Тогда пожилой мужчина позвонил по номеру «911», после этого в дом семьи Парса приехали полицейские. Правоохранители нашли в квартире голодных детей с признаки обезвоживания. Рядом с малышами лежали безжизненные тела родителей.
«Моя мама сломалась», — рассказала девочка полицейским.
Стражи порядка назвали героем сестру грудного ребенка.
«Наш маленький ангел смогла сохранить жизни себе и своему брату. Ребенок — чудо, а девочка — герой», — рассказал один из правоохранителей.
По их словам, дети не пострадали. Также полицейские уверены, что родители погибли не на глазах у несовершеннолетних. Хотя девочка помнит шум и крик матери.
Малышей уже усыновили их родственники из Техаса. Также полиция связались с семьей убитой женщины в Японии. А соседи семьи собрали около 1,5 тысячи долларов для покупки самого необходимого.
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Происшествия , Криминал , Царьград ТВ , Лос-Анджелес , США
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