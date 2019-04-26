Экс-сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте фигуранта.

"В 2011 году Фролов, действуя в составе преступной группы, убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн рублей. Он пообещал потерпевшему за это прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество все было распределено между участниками группы", — сказал следователь в суде.

По его словам, Фролов отверг все обвинения в крупном мошенничестве.