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Дежурят спасатели: Летевший в Москву самолет подал сигнал бедствия 

Рамблер 22 часа назад
Фото: ТАСС
«Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал бедствия и возвращается в аэропорт вылета, сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, некоторое время назад лайнер «Аэрофлота» вылетел из аэропорта Риги в московский аэропорт «Шереметьево», однако неподалеку от границы с Белоруссией экипаж подал сигнал бедствия и теперь возвращается обратно.
Также «Мэш» отмечает, что сразу после подачи сигнала самолет начал резко снижаться.
В настоящее время «Суперджет» подлетает к аэропорту Риги, где дежурят спасатели и медики.
Происшествия , Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва
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