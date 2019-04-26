«Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал бедствия и возвращается в аэропорт вылета, сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, некоторое время назад лайнер «Аэрофлота» вылетел из аэропорта Риги в московский аэропорт «Шереметьево», однако неподалеку от границы с Белоруссией экипаж подал сигнал бедствия и теперь возвращается обратно.
Также «Мэш» отмечает, что сразу после подачи сигнала самолет начал резко снижаться.
В настоящее время «Суперджет» подлетает к аэропорту Риги, где дежурят спасатели и медики.