Дежурят спасатели: Летевший в Москву самолет подал сигнал бедствия

По информации телеграм-канала, некоторое время назад лайнер «Аэрофлота» вылетел из аэропорта Риги в московский аэропорт «Шереметьево» , однако неподалеку от границы с Белоруссией экипаж подал сигнал бедствия и теперь возвращается обратно.

Также «Мэш» отмечает, что сразу после подачи сигнала самолет начал резко снижаться.

В настоящее время «Суперджет» подлетает к аэропорту Риги, где дежурят спасатели и медики.