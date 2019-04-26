Молодые львы развязали кровавую битву со старым

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Кровавая схватка молодых львов со старым попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Кении сняли на видео схватку двух молодых львов со старым за территорию. На запись обратило внимание издание Daily Mail.
Автором ролика стал работник заповедника Масаи-Мара Джонатан Саяниэль (Jonathan Sayaniel).
На видео два молодых льва Маридади (Maridadi) и Кака (Kaka) объединяются, чтобы победить Ололпартита (Ololparpit) и захватить его территорию. Поначалу старому животному удалось рыком отогнать нападавших, но те продолжили атаковать самца. В итоге Ололпартит все же смог прогнать агрессивных львов, но получил серьезные ранения.
«Если бы он проиграл, Маридади и Кака почти наверняка бы убили всех детенышей в его прайде, а потом бы спарились с самками», — объяснил Саяниэль.
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Происшествия , Видео , В мире , Кения
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