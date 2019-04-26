Молодые львы развязали кровавую битву со старым

Кровавая схватка молодых львов со старым попала на видео

Кении сняли на видео схватку двух молодых львов со старым за территорию. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

Автором ролика стал работник заповедника Масаи-Мара Джонатан Саяниэль (Jonathan Sayaniel).

На видео два молодых льва Маридади (Maridadi) и Кака (Kaka) объединяются, чтобы победить Ололпартита (Ololparpit) и захватить его территорию. Поначалу старому животному удалось рыком отогнать нападавших, но те продолжили атаковать самца. В итоге Ололпартит все же смог прогнать агрессивных львов, но получил серьезные ранения.

«Если бы он проиграл, Маридади и Кака почти наверняка бы убили всех детенышей в его прайде, а потом бы спарились с самками», — объяснил Саяниэль.