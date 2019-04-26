Пьяный адвокат мог избить начальника поезда

Следственный комитет обвиняет жителя Санкт-Петербурга в избиении начальника поезда. По версии правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

Кроме того, он пренебрегал правилами проезда в поезде, сообщили в СК. На замечание проводницы предполагаемый преступник попытался ударить женщину, но она смогла уклониться.

Тогда дебошир, игнорируя замечания, начал двигаться по вагону и в тамбуре встретил начальницу поезда. Она предприняла попытку успокоить мужчину, однако получила несколько ударов руками и ногами.

Подозреваемый работает адвокатом. Сейчас он задержан, следователи подготовили ходатайство о заключении его под стражу.

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