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Пьяный адвокат мог избить начальника поезда 

News.ru 26 апреля 2019
Фото: ТАСС
Следственный комитет обвиняет жителя Санкт-Петербурга в избиении начальника поезда. По версии правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.
Кроме того, он пренебрегал правилами проезда в поезде, сообщили в СК. На замечание проводницы предполагаемый преступник попытался ударить женщину, но она смогла уклониться.
Тогда дебошир, игнорируя замечания, начал двигаться по вагону и в тамбуре встретил начальницу поезда. Она предприняла попытку успокоить мужчину, однако получила несколько ударов руками и ногами.
Подозреваемый работает адвокатом. Сейчас он задержан, следователи подготовили ходатайство о заключении его под стражу.
Ранее News.ru сообщал, что отец чемпиона мира по боям без правил (ММА) Магомеда Юнусилау Сулли скончался после избиения подмосковными полицейскими. Инцидент произошёл в Орехово-Зуево.
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Происшествия , Криминал , СКР , Санкт-Петербург
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