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Из Польши экстрадировали россиянина, обвиняемого в серии мошенничеств 

РИА Новости + ещё 2 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Польской Республики экстрадирован гражданин России Леван Хачатурян, обвиняемый в серии мошенничеств на сумму более одиннадцати миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
"Сегодня, 26 апреля 2019 года, по требованию Генпрокуратуры РФ из Польской Республики экстрадирован гражданин России Леван Хачатурян. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2011 года по январь 2013 года ООО "РСП" под руководством Хачатуряна заключило с 75 гражданами из Воронежской, Липецкой, Курской, Ростовской и Московской областей договоры об услугах по приобретению транспортных средств и недвижимости. Уточняется, что обязательным условием заключенных соглашений было перечисление клиентами от 5 до 20 процентов стоимости приобретаемого имущества на расчетный счет организации.
Однако ООО "РСП" ни по одному из договоров обязательства не выполнили. А полученные деньги в размере более 11 миллионов рублей Хачатурян использовал в личных целях, он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
Сообщается, что в ноябре 2017 года Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Польши сообщило о задержании злоумышленника. В следующем месяце Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России доставили его в Россию.
Уголовное дело в отношении Хачатуряна находится в производстве МВД по Воронежской области.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Интерпол , Польша
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