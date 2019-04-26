Из Польши экстрадировали россиянина, обвиняемого в серии мошенничеств

"Сегодня, 26 апреля 2019 года, по требованию Генпрокуратуры РФ из Польской Республики экстрадирован гражданин России Леван Хачатурян. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября 2011 года по январь 2013 года ООО "РСП" под руководством Хачатуряна заключило с 75 гражданами из Воронежской, Липецкой, Курской, Ростовской и Московской областей договоры об услугах по приобретению транспортных средств и недвижимости. Уточняется, что обязательным условием заключенных соглашений было перечисление клиентами от 5 до 20 процентов стоимости приобретаемого имущества на расчетный счет организации.

Однако ООО "РСП" ни по одному из договоров обязательства не выполнили. А полученные деньги в размере более 11 миллионов рублей Хачатурян использовал в личных целях, он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело в отношении Хачатуряна находится в производстве МВД по Воронежской области.