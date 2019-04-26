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Экс-главу предприятия Роскосмоса просит арестовать следствие 

Газета.Ru + ещё 5 26 апреля 2019
Фото: ТАСС
Следствие просит арестовать бывшего и.о. гендиректора НПО "Техномаш" Дмитрия Панова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.
"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — отметила Норбах.
Как отмечается, Панова просят арестовать по делу о мошенничестве. Он находится в статусе подозреваемого.
Ранее сообщалось, что Панов уходит в отставку. Как отмечалось на тот момент, должны были продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Панов , Роскосмос
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