Следствие просит арестовать бывшего и.о. гендиректора НПО "Техномаш" Дмитрия Панова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.
"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — отметила Норбах.
Как отмечается, Панова просят арестовать по делу о мошенничестве. Он находится в статусе подозреваемого.
Ранее сообщалось, что Панов уходит в отставку. Как отмечалось на тот момент, должны были продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли.