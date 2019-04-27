На Шри-Ланке за сутки задержали двадцать подозреваемых, сообщают СМИ

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Двадцать подозреваемых задержаны на Шри-Ланке за последние 24 часа, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя полиции. В пятницу в шри-ланкийском городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. "Двадцать подозреваемых задержаны в операциях по всему острову, которые проводились за последние 24 часа", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. *Запрещённая в России террористическая организация.