Попытавшегося скрыться в Касабланке террориста вернули в Россию

По данным спецслужбы, россиянина Рамазана Саламова 1970 года рождения, которого разыскивали за участие в деятельности террористов, задержали в июле 2018 года в Марокко

Как отмечает ФСБ , Саламов — сторонник запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — пропагандировал религиозно-экстремистскую идеологию среди жителей Дагестана. В 2016 году Саламов уехал в Сирию, где примкнул к боевикам ИГ и участвовал в боевых действиях против правительственных войск.

В начале 2018 года, после того, как в Сирии была разгромлена большая часть террористов, Саламов попытаться легализоваться в марокканской Касабланке и уклониться от уголовного преследования в России. Однако, правоохранительные органы Марокко получили от российской стороны доказательства преступлений Саламова и согласились на его выдачу.

Саламова отправили в Россию под конвоем. Он обвиняется по части 2 статьи 208 УК («Участие в незаконных вооруженных формированиях») РФ.