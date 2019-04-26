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Попытавшегося скрыться в Касабланке террориста вернули в Россию 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Боевик, воевавший в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), экстрадирован в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, россиянина Рамазана Саламова 1970 года рождения, которого разыскивали за участие в деятельности террористов, задержали в июле 2018 года в Марокко.
Как отмечает ФСБ, Саламов — сторонник запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — пропагандировал религиозно-экстремистскую идеологию среди жителей Дагестана. В 2016 году Саламов уехал в Сирию, где примкнул к боевикам ИГ и участвовал в боевых действиях против правительственных войск.
В начале 2018 года, после того, как в Сирии была разгромлена большая часть террористов, Саламов попытаться легализоваться в марокканской Касабланке и уклониться от уголовного преследования в России. Однако, правоохранительные органы Марокко получили от российской стороны доказательства преступлений Саламова и согласились на его выдачу.
Саламова отправили в Россию под конвоем. Он обвиняется по части 2 статьи 208 УК («Участие в незаконных вооруженных формированиях») РФ.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , Исламское государство , Марокко , Сирия
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