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Полиция не нашла взрывчатки на «заминированных» объектах в Киеве 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция провела проверку зданий железнодорожных вокзалов, автовокзала, аэропорта и других админзданий и не обнаружила там взрывоопасных предметов.
Об этом пишет Интерфакс-Украины со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
«В ходе проверки проводилась эвакуация граждан: Центральный автовокзал — 250 человек, Дарницкий и Центральный железнодорожные вокзалы — 700 и 1200 человек соответственно», — говорится в сообщении.
Как отмечается, полиции удалось установить личность совершившего ложное сообщение о минировании.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст.259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»).
Ранее полиция Киева организовала проверку сообщений о минировании аэропорта Жуляны, а также зданий Верховной рады и кабинета министров.
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Происшествия , Украина , Верховная Рада , Интерфакс
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