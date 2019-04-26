Катастрофа в Чернобыле

33 года назад на Украине произошла самая масштабная радиоактивная катастрофа в мировой истории.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Ректор оказался полностью разрушен, а в воздух было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. Начался пожар. Дым от взрыва был виден даже из космоса на станции «Мир». Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров территории СССР и Европы. Основной удар пришелся на земли современных Белоруссии России и Украины.

Начавшийся после взрыва пожар продолжался 10 суток. Ликвидацию его производили с вертолетов. Первоначально шахту взорвавшегося энергоблока засыпали смесью карбида бора, свинца и доломита, затем заливали латексом и каучуком. Всего на четвертый энергоблок было сброшено 11 тысяч 400 тон различных материалов.

Для ликвидации последствий радиоактивной катастрофы был построен бетонный саркофаг-укрытие весом около 7000 тонн. Всего в ликвидации последствий катастрофы на чернобыльской АЭС участвовало более 600 тысяч человек со всего Советского Союза. От радиационного загрязнения пострадали около 3 миллионов жителей страны.

27 апреля спустя 36 часов после аварии был эвакуирован город Припять с населением в 47.500 тысяч человек. Людям запретили брать с собой личные вещи, детские игрушки, домашних животных. В последующие дни власти вывезли население 10 километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС. К концу мая была установлена 30 километровая зона отчуждения. Свои дома покинули 116 тысяч человек.

Спустя 33 года вокруг уничтоженного четвертого энергоблока продолжает действовать 30 километровая зона отчуждения, а город Припять остается городом-призраком.