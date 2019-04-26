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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: Соцсети
В Уфе следовали закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
По данным источников, расследование дела завершено. Всех участников процесса знакомят с материалами делами. По ходатайству следователя экс-полицейским продлеваются сроки ареста.
В пятницу рассматривался вопрос о продлении ареста Павлу Яромчуку, подозреваемому в изнасиловании сотрудницы полиции. Кроме него по делу проходят двое начальников районных отделов полиции, сообщает портал bash.news.
Отмечается, что Яромчук выглядел бодро; в короткой беседе с журналистами он отметил, что чувствует себя нормально. При этом его супруга долго уходила от камеры, а после призналась, что у нее уже не осталось веры в справедливость.
Яромчуку продлевали арест уже дважды — последний раз в конце февраля.
Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Трех фигурантов дела арестовали.
Позже стало известно, что потерпевшая решила стать адвокатом после увольнения из органов внутренних дел.
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Происшествия , Криминал , МВД , Уфа
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