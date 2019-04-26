Дело дознавательницы из Уфы завершено

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Дело уфимской дознавательницы: расследование завершено 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Расследование по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы завершено, сообщает Bash.News.
Участники процесса начали ознакомление с материалами дела. Следствие ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в совершении преступления, бывшим сотрудникам полиции Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку. 26 апреля суд рассматривал ходатайство о продлении срока содержания под стражей Яромчуку.
Адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов рассказал, что его подзащитный, у которого в январе обнаружили опухоль головного мозга, чувствует себя нормально. Багаутдинов также сообщил, что Яромчук содержится в одной камере с обвиняемыми в педофилии. Они психологически давят на него и заставляют сознаться в совершении преступления.
Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук.
1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. В январе после проведения проверки из МВД также уволили потерпевшую дознавательницу.
Комментарии88
Происшествия , Видео , Криминал , Эдуард Матвеев , МВД , Уфа
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