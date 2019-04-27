Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела 13 погибших

Спасатели извлекли из аварийной шахты "Схидкарбон" в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) тела 13 погибших, поиск четырех пропавших без вести горняков продолжается. Об этом в субботу сообщило МЧС ЛНР.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе ЛНР утром 25 апреля. В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. По просьбе властей ЛНР для участия в поисково-спасательной операции прибыли горноспасатели МЧС России. В течение 25 и 26 апреля на поверхность были подняты тела пяти погибших.

"26 апреля в 21:10 (совпадает с мск) горноспасатели обнаружили тела трех пострадавших без признаков жизни на расстоянии 350 м от главного наклонного ствола

27 апреля в 01:55 были обнаружены тела трех шахтеров без признаков жизни на расстоянии 350 м от главного наклонного ствола при ведении работ по восстановлению выработки для дальнейшего обследования

В 04:02 горноспасатели обнаружили тела еще двух пострадавших без признаков жизни", — приводит сообщение МЧС ЛНР агентство Луганскинформцентр.

В спасательном ведомстве ЛНР отметили, что "по состоянию на 06:00 продолжаются поиски четырех пострадавших".

Угледобывающее предприятие "Схидкарбон" находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района ЛНР. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в 2018 году добыча угля составила 29 868 т. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).