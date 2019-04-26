Арестован начотдела подразделения ФСБ Кирилл Черкалин

По подозрению в особо крупном взяточничестве взят под стражу глава отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Кирилл Черкалин. Арест санкционировал 235-й гарнизонный военный суд Москвы . Пока санкция заключения под стражу действует два месяца.

Обвинение работавшему в управлении по борьбе с экономическими преступлениями Черкалину пока не предъявлено. Его подозревают сразу по нескольким эпизодам получения взяток в особо крупных размерах. Уголовное дело расследуется по статье 290 Уголовного кодекса России, сообщает "Интерфакс".

Андрей Васильев. Кирилл Черкалин курировал банковский сектор. Совместно с ним по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах задержаны экс-сотрудники управления по борьбе с экономпреступностью Дмитрий Фролов