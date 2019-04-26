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Арестован начотдела подразделения ФСБ Кирилл Черкалин 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По подозрению в особо крупном взяточничестве взят под стражу глава отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Кирилл Черкалин. Арест санкционировал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Пока санкция заключения под стражу действует два месяца.
Обвинение работавшему в управлении по борьбе с экономическими преступлениями Черкалину пока не предъявлено. Его подозревают сразу по нескольким эпизодам получения взяток в особо крупных размерах. Уголовное дело расследуется по статье 290 Уголовного кодекса России, сообщает "Интерфакс".
Кирилл Черкалин курировал банковский сектор. Совместно с ним по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах задержаны экс-сотрудники управления по борьбе с экономпреступностью Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
В 2018 году в России получило резонанс дело о расследование деятельности экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Только для изъятия у него из квартиры валюты потребовалась "ГАЗель". С сентября 2016 года Захарченко был арестован. В конце мая 2018 года из вещдоков при перевозке пропали 44 ящика с валютой на три миллиона евро.
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Происшествия , Криминал , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Дмитрий Захарченко , ФСБ , МВД , Интерфакс , Москва
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