Соликамец вышел вынести мусор в январе и пропал

Житель Соликамска вышел вынести мусор и пропал. Это случилось еще в январе. Спустя три месяца его нашли мертвым. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на волонтеров поискового отряда «Регион 59».

27-летний мужчина ушел из дома 16 января и не вернулся. Он должен был вынести мусор, а после встретиться с друзьями. В последний раз он сообщал сестре по телефону, что направляется в поселок Боровск. После этого связь с ним пропала. Сперва близкие пытались разыскать мужчину самостоятельно, затем обратились за помощью к волонтерам.

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда.

Обстоятельства гибели мужчины пока не известны.