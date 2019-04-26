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Соликамец вышел вынести мусор в январе и пропал 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Соликамска вышел вынести мусор и пропал. Это случилось еще в январе. Спустя три месяца его нашли мертвым. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на волонтеров поискового отряда «Регион 59».
27-летний мужчина ушел из дома 16 января и не вернулся. Он должен был вынести мусор, а после встретиться с друзьями. В последний раз он сообщал сестре по телефону, что направляется в поселок Боровск. После этого связь с ним пропала. Сперва близкие пытались разыскать мужчину самостоятельно, затем обратились за помощью к волонтерам.
«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда.
Обстоятельства гибели мужчины пока не известны.
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Происшествия , Соликамск
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