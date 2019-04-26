В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголкамис

В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ . Осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговор пока в законную силу не вступил. Свою вину 40— и 49-летняя подсудимые не признали.

Как установило следствие, в 2016-2017 годах воспитательницы детсада «Колосок» кололи детей четырех-пяти лет кнопками и булавками в язык, ягодицы, ноги, руки и другие части тела, добиваясь от них послушания. Об истязаниях детей родители узнали случайно.

«Смотрю, дочка нашла где-то иголку и колет куклу, говорит: «Это моя помощница». Я стала ей объяснять, что кукле ведь больно. Она удивилась: «Ну, в садике же так делают, почему мне нельзя?!» — рассказала одна из мам сайту kp.ru.

Другая мама, Эльвира Долгова, рассказала, что об инцидентах в садике она узнала из родительского чата в вайбере.

«Я приехала домой с работы, зашла в комнату дочки и начала издалека с ней: а что там за волшебные помощницы у вас появились? Дочка голову опустила, вздохнула глубоко, ответила: «Так они у нас уже давно», — пояснила она.

Ее пятилетняя дочь рассказала, что «помощницы» двух воспитателей кусают детей «в ягодичку и язык» за плохое поведение. Причем женщины придумали целую систему: белая булавка, «добрая», колола несильно, а самой «строгой» была красная.

По словам еще одной родительницы, Олеси Конищевой, ранки от уколов булавками до конца так и не зажили — у ребенка остались шрамы. «Когда увидела, у меня истерика была, так трясло», — сказала она.

Родители детей утверждают, что не могли и представить себе подобных издевательств в детсаду. По их словам, главная воспитательница «казалась спокойным, мудрым педагогом, божий одуванчик». Дети ее слушались.

«Теперь я знаю, что на самом деле они были запуганы. Оказывается, мы, родители, не понимали, любовь это была или боязнь», — посетовала одна из мам.

Вторая воспитательница была якобы взбалмошной и позволяла себе покрикивать на детей. С ней у родителей иногда были конфликты, они просили женщину изменить подход к детям.

Это не первый раз, когда случаи издевательств над детьми в дошкольных учреждениях привлекают внимание сотрудников органов охраны правопорядка. В апреле СМИ сообщили, что ярославские правоохранители проверяют информацию о жестоком обращении с детьми воспитательницы в детсаду. Заявление в полицию написали родителей одного из малышей — они считают, что женщина избила их ребенка в качестве наказания.

В марте суд в Курской области вынес приговор воспитательнице. Женщине назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Кроме того, она на два года лишена права заниматься преподавательской деятельностью.

Следователи выяснили, что 39-летняя женщина трижды применяла физическую силу к своим подопечным. Так, она толкнула четырехлетнего мальчика, от чего он упал под стол. Позже ударила этого же ребенка рукой по лицу.

Другой инцидент произошел с трехлетним ребенком, которому воспитательница заклеила рот скотчем. Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с несовершеннолетним.

В августе прошлого года Ишимбайский городской суд в Башкирии приговорил воспитателя детсада к полутора годам исправительных работ за жестокое обращение с детьми. Ей также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудница детского сада «Василек» причинила вред 11 воспитанникам. Выяснилось, что женщина надолго запирала детей умывальной комнате, когда они не слушались, однажды толкнула пятилетнюю девочку в наказание за разговоры во время тихого часа, а еще одного шестилетнего ребенка женщина ударила кулаком по голове.

О жестоких наказаниях родители узнали от детей, после чего сообщили об этом в правоохранительные органы