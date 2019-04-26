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Житель Кировска обвинил соседей в желании отнять у него квартиру 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Кировска Алексей Н. жалуется на соседей и говорит, что они пытаются заставить его переписать квартиру на них.
Скромное жилье в кировской многоэтажке Алексей получил по договору соцнайма. Мужчина уверяет, что никаких долевых частей нет — он единственный хозяин, живет там вместе с матерью.
По словам Алексея, уже несколько лет он страдает от соседей, которые якобы хотят заставить его переписать квартиру. Мужчина называет их не иначе как «банда» и говорит, что с каждым годом их методы давления становятся все изощреннее — угрозы, клей в замочную скважину, ежедневные крики.
В маленькую квартиру, жалуется Алексей, соседи якобы заселили 15 мигрантов. По словам Алексея, на эту квартиру жалуются и другие жители многоэтажки.
Общение с местным участковым, уверяет Алексей, ни к чему не привело. По словам мужчины, его обращения якобы игнорируют. Все жалобы, которые Алексей направляет в Москву в различные инстанции, приходят обратно.
Источник фото: телеканал «360»
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