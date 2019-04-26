В Кургане автобус протащил несколько метров зажатую в дверях женщину

Водитель автобуса в Кургане не увидел пытавшуюся выйти из транспорта женщину, она оказалась зажата в дверях, по данному факту проводится проверка, сообщила РИА Новости в пятницу инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану Надежда Кобякова.

Как сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте", посвященной Кургану, в четверг на улице Половинская из автобуса №33 на остановке не успела выйти пожилая женщина — "водитель закрыл дверь, зацепил ее за руку и потащил", "протащил метра 2 и остановился".

"В Кургане на улице Половинская у дома 8а 25 апреля водитель 1988 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, при начале движения от остановки общественного транспорта не убедился в безопасности и допустил зажатие в дверях пассажирки 1948 года рождения. Ей назначено амбулаторное лечение", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по данному факту сейчас проводится административное расследование, будут установлены все обстоятельства случившегося.