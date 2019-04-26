Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На оставившего Россию журналиста завели уголовное дело на Украине 

Lenta.ru + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
По его словам, дело Муждабаева будут расследовать после его запроса и из-за призывов к свержению конституционного строя.
«За действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ расследуется уголовное производство», — подчеркнул депутат.
Мосийчук уточнил, что дело касается поста в Facebook, в котором после первого тура президентских выборов Муждабаев «призывал стрелять в спину тем, кто проголосовал не за [президента Украины Петра] Порошенко, и отсоединить 6-8 областей Украины».
Депутат выразил мнение, что «такие призывы недопустимы и тот, кто их произносит должен быть наказан».
Муждабаев перебрался на Украину в 2015 году. В настоящее время он является заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR.
Последние новости
Умерла актриса Элина Быстрицкая Раскрыты подробности задержания полковника ФСБ Черкалина Украина остановила транзит российской нефти
Комментарии
Происшествия , Криминал , Украина , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено33
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком8
Москва дала обещание жителям Донбасса
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение