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Пенсионеру, который пытался сжечь внука в печи, грозит пожизненный срок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи СК в Омске предъявят мужчине, который в пьяном виде пытался сжечь в печи двухлетнего внука, обвинение в его убийстве, пенсионеру грозит пожизненный срок в колонии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, 22 апреля в дачном доме пьяный 53-летний мужчина отобрал у своей жены двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка пытался сжечь в печи. Женщине с соседкой удалось отбить ребенка, он получил ожоги в 50% тела. Несмотря на старания врачей мальчик скончался от ожогов в пятницу утром. Подозреваемый ранее был арестован по статье УК РФ "Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью".
"В настоящее время в связи со смертью малыша действия обвиняемого следствием переквалифицированы на пункты "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении. Обвинение мужчине предъявят в ближайшее время.
В управлении отметили, что на допросе у следователя мужчина пояснил, что совершенно не помнит события трагического вечера и не верит, что он мог совершить такое, поскольку якобы любил внука.
Ранее в СК сообщали, что семья ребенка как неблагополучная состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад была с него снята. Ребенка воспитывала 21-летняя мать, которая отвела сына к родителям перед тем, как пойти на работу. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц социальных служб, контролирующих и правоохранительных органов, обязанных следить за условиями жизни семьи. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.
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Происшествия , Криминал , СКР , Омск
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