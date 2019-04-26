Полицейские заплатят 4 миллиона за изнасилование и убийство ребенка

Краснодаре суд обязал МВД выплатить четыре миллиона рублей в качестве возмещения морального ущерба женщине, чью 12-летнюю дочь изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на адвоката Янну Галаган.

В 2017 году суд приговорил Сорокоумова к 23 годам тюрьмы. МВД выступало ответчиком по иску матери жертвы инспектора.

Суд установил, что 24-летний полицейский, работавший в отделе МВД по городу Горячий Ключ, в январе-августе 2015 года вывозил детей в лес и насиловал их. В одном из эпизодов участвовал знакомый полицейского Сергей Калганов. Он получил 13 лет колонии.

Сначала Сорокоумов насиловал двух несовершеннолетних девочек, пользуясь должностным положением. Одну из них он запугивал тем, что в случае отказа от секса отправит ее в детский дом.

Убийство Сорокоумов совершил 31 августа 2015 года. Он увидел в песочнице трех девочек четырех, шести и 12-и лет и предложил подвезти домой. Позже он высадил младших девочек, а 12-летнюю школьницу отвез за город и изнасиловал. Из страха, что девочка расскажет о его преступлении, он избил ее бейсбольной битой и сбросил тело в реку.