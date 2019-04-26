Власти назвали число возможных сторонников ИГ в Шри-Ланке

К настоящему времени задержаны около 70 человек, а всего, по некоторым данным, на Шри-Ланке находятся около 130–140 подозреваемых в причастности к ИГ, передаёт портал Newsfirst.

Также глава государства пообещал пресечь деятельность террористов и изгнать их из страны, взяв ситуацию под полный контроль в течение нескольких дней.

Сирисена кроме этого отметил возможную связь джихадистов и наркоторговцев. Против последних власти Шри-Ланки недавно проводили масштабную кампанию.

Как писал News.ru, серия взрывов прогремела на Шри-Ланке 21–25 апреля. Задержано несколько десятков подозреваемых. В атаках были задействованы девять террористов-смертников. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики ИГ. Главы исламской общины Шри-Ланки призвали женщин снять головные уборы, скрывающие лицо.