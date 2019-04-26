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У космодрома Восточный произошел пожар 

Газета.Ru + ещё 6 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, причиной возгорания стал пал сухой растительности. Горение происходит в четырех километрах к северу от населенного пункта Циолковский.
"В четырех километрах южнее находится строящийся аэродромный комплекс", — добавили в МЧС.
Отмечается, что сила ветра не превышает 7 м/с, ситуация находится под контролем.
Ранее была названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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