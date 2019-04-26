У космодрома Восточный произошел пожар

По данным ведомства, причиной возгорания стал пал сухой растительности. Горение происходит в четырех километрах к северу от населенного пункта Циолковский.

"В четырех километрах южнее находится строящийся аэродромный комплекс", — добавили в МЧС.

Отмечается, что сила ветра не превышает 7 м/с, ситуация находится под контролем.

Ранее была названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году.