Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, причиной возгорания стал пал сухой растительности. Горение происходит в четырех километрах к северу от населенного пункта Циолковский.
"В четырех километрах южнее находится строящийся аэродромный комплекс", — добавили в МЧС.
Отмечается, что сила ветра не превышает 7 м/с, ситуация находится под контролем.
Ранее была названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году.