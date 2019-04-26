Неизвестный устроил взрыв в Одессе

Взрыв прогремел около финансового учреждения в Одессе. Повреждена часть фасада здания и одно из окон, обошлось без пострадавших.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщил местный житель, который услышал характерный грохот. По предварительному заключению специалистов, в действие было приведено самодельное устройство массой 400 г в тротиловом эквиваленте, сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

Изъятые с места происшествия улики направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Буквально накануне, как писал News.ru, в Одессе пьяный местный житель открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам школы. В то время там шли уроки, однако никто из учеников и учителей не пострадал.