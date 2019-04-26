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В Новой Зеландии мужчина украл 11 единиц оружия из полицейского участка 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Новой Зеландии разыскивает мужчину, укравшего 11 единиц огнестрельного оружия из полицейского участка, следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте полиции.
После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали.
"Одиннадцать единиц огнестрельного оружия находились в полицейском хранилище, об их местонахождении в данный момент неизвестно. Следует пояснить, что это было оружие не полиции, а разные виды оружия, представленные в качестве вещественных доказательств или переданные в полицию для уничтожения", — передает пресс-релиз заявление действующего начальника полиции центрального региона Сары Стюарт.
Сообщается, что в связи с кражей, которая произошла в городе Палмерстон 25 апреля, полиция разыскивает 38-летнего мужчину по имени Алан Джеймс Харрис.
"Был выдан ордер на его арест. К нему не следует приближаться", — подчеркнула Стюарт.
О том, как преступнику удалось осуществить кражу, полиция не уточняет.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.
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Происшествия , Криминал , Сара Стюарт , Алан Харрис , Новая Зеландия
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