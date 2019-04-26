Сообщение о минировании «Ельцин Центра» не подтвердилось

"Визит сотрудников полиции, наших коллег из МЧС и других служб и ведомств на этот объект был вызван сообщением криминального характера, которое поступило из другого региона нашей страны. Ничего опасного и криминального, к счастью, не обнаружено", — сказал он.

По словам Горелых, из "Ельцин Центра" было эвакуировано порядка 600 человек.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу, на территории которого располагается здание… Сыщики вызвали специалистов по взрывным устройствам из предприятия "Урал-Вымпел", — отметил он.