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Сообщение о минировании «Ельцин Центра» не подтвердилось 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты проверили "Ельцин Центр" в Екатеринбурге после поступившего в четверг сообщения о его минировании, опасных предметов не обнаружено, сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Визит сотрудников полиции, наших коллег из МЧС и других служб и ведомств на этот объект был вызван сообщением криминального характера, которое поступило из другого региона нашей страны. Ничего опасного и криминального, к счастью, не обнаружено", — сказал он.
По словам Горелых, из "Ельцин Центра" было эвакуировано порядка 600 человек.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу, на территории которого располагается здание… Сыщики вызвали специалистов по взрывным устройствам из предприятия "Урал-Вымпел", — отметил он.
Горелых также сообщил, что по данному факту МВД совместно с УФСБ устанавливают автора сообщения о минировании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Комментарии3
Происшествия , Валерий Горелых , ФСБ , МЧС , Ельцин-центр , МВД , Екатеринбург , Свердловская Область
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