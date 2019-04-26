В ЛНР три человека погибли в результате аварии на шахте

Утром в пятницу спасатели подняли на поверхность тело третьего горняка, погибшего в результате чрезвычайного происшествия на шахте "Сходкарбон", которая находится на территории самопровоглашённой Луганской народной республики.

Авария на шахте в посёлке Юрьевка Лутугинского района произошла в четверг, 25 апреля. Под завалами оказались семнадцать горняков. Обрушение породы произошло в результате взрыва газовоздушной смеси.