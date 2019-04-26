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В ЛНР три человека погибли в результате аварии на шахте 

Суть событий 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Утром в пятницу спасатели подняли на поверхность тело третьего горняка, погибшего в результате чрезвычайного происшествия на шахте "Сходкарбон", которая находится на территории самопровоглашённой Луганской народной республики.
Авария на шахте в посёлке Юрьевка Лутугинского района произошла в четверг, 25 апреля. Под завалами оказались семнадцать горняков. Обрушение породы произошло в результате взрыва газовоздушной смеси.
На место происшествия был направлен отряд спасателей. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух погибших. Утром в пятницу в МЧС ЛНР сообщили, что тело третьего погибшего было поднято на поверхность. Судьба ещё четырнадцати человек остаётся неизвестной.
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Происшествия , МЧС
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