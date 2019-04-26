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Российские спасатели прибыли в ЛНР из-за аварии на шатхе 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские горноспасатели прибыли на шахту Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, где произошла авария. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"Прибывшие горноспасатели приступили к работам по ликвидации ЧП на луганской шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что при разборе завалов будут использоваться электронные и гидравлические инструменты.
Ранее сообщалось, что тело еще одного горняка достали из-под завалов на шахте в ЛНР.
В настоящий момент известно о трех погибших. Судьба еще 14 горняков остается неизвестной. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан.
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