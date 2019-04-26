Умер мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областного минздрава.

Как отмечается, ребенку проводили противошоковую стабилизирующую терапию.

"К сожалению, сегодня утром мальчик от полученных травм скончался", — сказал собеседник агентства.

22 апреля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у супруги ребенка и выгнал ее. Мальчика он затолкал в печь, но женщине удалось спасти внука. Ребенок получил ожоги 50% тела, его доставили в реанимацию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что суд арестовал пытавшегося сжечь внука в печи пенсионера из Омска.