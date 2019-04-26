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Умер мальчик, которого дед пытался сжечь в печи 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областного минздрава.
Как отмечается, ребенку проводили противошоковую стабилизирующую терапию.
"К сожалению, сегодня утром мальчик от полученных травм скончался", — сказал собеседник агентства.
22 апреля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у супруги ребенка и выгнал ее. Мальчика он затолкал в печь, но женщине удалось спасти внука. Ребенок получил ожоги 50% тела, его доставили в реанимацию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
Ранее сообщалось, что суд арестовал пытавшегося сжечь внука в печи пенсионера из Омска.
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