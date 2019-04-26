Найдено тело третьего погибшего в шахте под Луганском

Судьба 14 горняков, оставшихся под завалами шахты в ЛНР, до сих пор не известна. Спасатели подняли на поверхность уже троих погибших. ЧП произошло из-за взрыва метана.

Газовоздушная смесь взорвалась в подземной выработке, что, предположительно, привело к обрушению породы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

«При проведении поисково-спасательных работ и разбора завалов обнаружены и переданы на поверхность трое шахтеров без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов подчеркнул, что под вопросом остается судьба еще 14 человек. Всего во время взрыва в шахте находились 17 горняков, добавил «Интерфакс».

«В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы», — сказал Кацавалов.

Авария произошла в шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка на глубине порядка 300 метров. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что погибли двое шахтеров.