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Найдено тело третьего погибшего в шахте под Луганском 

360tv.ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Судьба 14 горняков, оставшихся под завалами шахты в ЛНР, до сих пор не известна. Спасатели подняли на поверхность уже троих погибших. ЧП произошло из-за взрыва метана.
Газовоздушная смесь взорвалась в подземной выработке, что, предположительно, привело к обрушению породы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.
«При проведении поисково-спасательных работ и разбора завалов обнаружены и переданы на поверхность трое шахтеров без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.
Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов подчеркнул, что под вопросом остается судьба еще 14 человек. Всего во время взрыва в шахте находились 17 горняков, добавил «Интерфакс».
«В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы», — сказал Кацавалов.
Авария произошла в шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка на глубине порядка 300 метров. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что погибли двое шахтеров.
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Происшествия , МЧС , Интерфакс , Луганск
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