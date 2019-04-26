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Неизвестные сообщили о бомбах на рынке и в вузах Харькова 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В четверг неизвестные позвонили в полицию Харькова и сообщили о взрывных устройствах, размещенных на территории девяти объектов в городе. Среди них школы, гимназии, вузы, рынок и гольф-клуб.
Из зданий были эвакуированы почти 10 тысяч человек. Взрывотехники тщательно обследовали 34 тысячи квадратных метров территории, но никаких подозрительных предметров не обнаружили.
Как отмечает агентство "Интерфакс", начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.
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Происшествия , В мире , Интерфакс , Харьков
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