Неизвестные сообщили о бомбах на рынке и в вузах Харькова

В четверг неизвестные позвонили в полицию Харькова и сообщили о взрывных устройствах, размещенных на территории девяти объектов в городе. Среди них школы, гимназии, вузы, рынок и гольф-клуб.

Из зданий были эвакуированы почти 10 тысяч человек. Взрывотехники тщательно обследовали 34 тысячи квадратных метров территории, но никаких подозрительных предметров не обнаружили.

Как отмечает агентство "Интерфакс", начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.