Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте

Причиной ЧП на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики стал взрыв метана, сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

В четверг в МЧС ЛНР сообщили, что на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошло чрезвычайное происшествие. Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов позже сообщил о двух погибших и 15 без вести пропавших горняках.

На Шахте "Схидкарбон" произошел врыв газа-метана. Предположительно под землей оказалось 17 человек шахтеров. Тела двоих уже из шахты достали. Судьба остальных 15 неизвестна", — сказал Пасечник журналистам.