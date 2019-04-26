Причиной ЧП на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики стал взрыв метана, сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
В четверг в МЧС ЛНР сообщили, что на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошло чрезвычайное происшествие. Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов позже сообщил о двух погибших и 15 без вести пропавших горняках.
На Шахте "Схидкарбон" произошел врыв газа-метана. Предположительно под землей оказалось 17 человек шахтеров. Тела двоих уже из шахты достали. Судьба остальных 15 неизвестна", — сказал Пасечник журналистам.
Пасечник уточнил, что сейчас на месте работают подразделения МЧС ЛНР. Создан штаб, который возглавляет вице-премьер Олег Черноусов, также на месте находится премьер-министр Сергей Козлов. "Делается все возможное, но пока судьба 15 человек неизвестна", — добавил Пасечник.