Суд отложил оглашение приговора отцу полковника Захарченко

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Захарченко и Корьевкина отложено на 29 апреля, на 10.00", — рассказал собеседник агентства. Изначально суд планировал постановить приговор в эту пятницу.

Ранее гособвинитель попросила суд приговорить его к пяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей, сам Виктор Захарченко настаивал на оправдании.

Это дело было выделено из материалов в отношении полковника Захарченко. Адвокат Вячеслав Леонтьев отметил, что у отца полковника был проведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили трудовую книжку с записью МИА-банка. Далее СК запросил сумму выплат и выяснил иные обстоятельства.

Например, сообщила прокурор, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое, поэтому, по ее мнению, компетентность отца полковника в банковской сфере сомнительна, что является еще одним доводом относительно фиктивности трудоустройства.

Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину вменяется растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского. Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко-старший в банк на должность советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА — Глеба Бондаренко.

Сам Бондаренко в суде заявлял, что с Захарченко-старшим не знаком. Кроме того, по его словам, у председателя совета директоров банка "не было полномочий по кадровым решениям".

Из оглашенного ранее обвинения следует, что "неустановленные лица" создали преступную группу с целью растраты денег банка в своих интересах, в которую вовлекли Захарченко-старшего и Корьевкина, а после увольнения последнего из МИА в преступную группу якобы был вовлечен новый председатель банка — Сергей Гриб.

По данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату — до оформления зарплатной карты — он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб мужчина возместил.

Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.