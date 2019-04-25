Видео задержания торговцев черной икрой попало в Сеть

Преступная группа, в течение долгого времени незаконно продававшая в столичном регионе и в Волгоградской области черную икру, задержана сотрудниками правоохранительных органов

По данным Следственного комитета Российской Федерации, в Москву икру доставляли в оборудованных тайниками автомобилях. Также преступники торговали ею и в Волгограде . При продаже цена достигала 35-45 тысяч рублей за килограмм.

Более 30 обысков было проведено 24 апреля по месту жительства участников преступной группы и в их торговых точках. Изъято около 100 килограммов незаконно добытой икры. По данным следствия, у задержанных обнаружено 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро, которые, вероятно, являются доходом от нелегального бизнеса.