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Видео задержания торговцев черной икрой попало в Сеть 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Преступная группа, в течение долгого времени незаконно продававшая в столичном регионе и в Волгоградской области черную икру, задержана сотрудниками правоохранительных органов.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, в Москву икру доставляли в оборудованных тайниками автомобилях. Также преступники торговали ею и в Волгограде. При продаже цена достигала 35-45 тысяч рублей за килограмм.
Более 30 обысков было проведено 24 апреля по месту жительства участников преступной группы и в их торговых точках. Изъято около 100 килограммов незаконно добытой икры. По данным следствия, у задержанных обнаружено 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро, которые, вероятно, являются доходом от нелегального бизнеса.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных), совершенные организованной группой)», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Волгоград , Волгоградская Область , Москва
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