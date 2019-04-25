Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Отмечается, что Бородин и сообщники с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки в суд.

В феврале сообщалось, что запрос о выдаче бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, который скрывается в Великобритании, может быть направлен вновь.