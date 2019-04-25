Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд 

RT на русском 19 часов назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).
Отмечается, что Бородин и сообщники с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки в суд.
В феврале сообщалось, что запрос о выдаче бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, который скрывается в Великобритании, может быть направлен вновь.
RT на русском: последние новости
Полиция проверяет данные о минировании зданий Рады и кабмина в Киеве Духовник Варвары Карауловой рассказал, как она пришла к православию Во французском городе Версаль произошёл пожар
Происшествия , Криминал , Андрей Бородин , Александр Куренной , БМ-Банк , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено35
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком
Москва дала обещание жителям Донбасса2
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение