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Пассажирка метро Москвы упала и умерла 

360tv.ru + ещё 2 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Молодая девушка умерла в Московском метрополитене. Она шла по вестибюлю станции «Чеховской», но внезапно упала и скончалась. Об этом «360» сообщил очевидец.
Погибшей на вид меньше 30 лет, у нее в руках был пакет с каким-то порошком и рваными кедами. Очевидец предположил, что она отравилась психотропными веществами. Она упала около 21:30.
«Она внешне похожа на наркоманку. Бомжевато одета, но молодая. Меньше 30 лет. В руке у нее какой-то пакет рваный с кедами, как будто нашла их», — рассказал собеседник.
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