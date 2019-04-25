Пассажирка метро Москвы упала и умерла

Молодая девушка умерла в Московском метрополитене. Она шла по вестибюлю станции «Чеховской», но внезапно упала и скончалась. Об этом «360» сообщил очевидец.

Погибшей на вид меньше 30 лет, у нее в руках был пакет с каким-то порошком и рваными кедами. Очевидец предположил, что она отравилась психотропными веществами. Она упала около 21:30.