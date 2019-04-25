Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец рассказал о стрельбе у метро в Москве 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Один из участников стрельбы в Новых Черёмушках оставался жив, но прибывшие медики не смогли ему помочь, рассказал очевидец корреспонденту РИА Новости.
"Один из них оставался жив, но медики не смогли ему помочь", — сказал собеседник.
Врачи не стали общаться с журналистами, сославшись на тайну.
Другие очевидцы рассказали, что, когда проходили мимо, все было тихо. Когда же через 20 минут возвращались обратно, на земле уже лежали тела.
По данным СК, тела двух погибших мужчин с огнестрельными ранениями нашли в четверг вблизи станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы. Личности погибших уже установлены, но пока не раскрываются. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая "Мы поддержали не того". Как победа Зеленского изменила риторику Запада Россия может заблокировать решение ООН по паспортам жителей Донбасса
Происшествия , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено35
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком
Москва дала обещание жителям Донбасса2
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение