Очевидец рассказал о стрельбе у метро в Москве

Один из участников стрельбы в Новых Черёмушках оставался жив, но прибывшие медики не смогли ему помочь, рассказал очевидец корреспонденту РИА Новости.

"Один из них оставался жив, но медики не смогли ему помочь", — сказал собеседник.

Врачи не стали общаться с журналистами, сославшись на тайну.

Другие очевидцы рассказали, что, когда проходили мимо, все было тихо. Когда же через 20 минут возвращались обратно, на земле уже лежали тела.

По данным СК, тела двух погибших мужчин с огнестрельными ранениями нашли в четверг вблизи станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы. Личности погибших уже установлены, но пока не раскрываются. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.