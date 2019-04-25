Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти уточнили число погибших при взрывах на Шри-Ланке 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: ТАСС
Стало известно, сколько людей на самом деле погибли в результате взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке составило не 359 человек, как ранее говорилось, а 253 человека.
До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По старым данным, число жертв достигло 359 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.
Ранее на Шри-Ланке призвали готовиться к новым терактам. На настоящий момент полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.
Газета.Ru: последние новости
Умер мальчик, которого дед пытался сжечь в печи У космодрома Восточный произошел пожар Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Происшествия , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено35
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком
Москва дала обещание жителям Донбасса2
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение