Власти уточнили число погибших при взрывах на Шри-Ланке

Стало известно, сколько людей на самом деле погибли в результате взрывов на Шри-Ланке . Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке составило не 359 человек, как ранее говорилось, а 253 человека.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По старым данным, число жертв достигло 359 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.

Ранее на Шри-Ланке призвали готовиться к новым терактам. На настоящий момент полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.