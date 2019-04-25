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В Твери загорелась трапезная Покровского храма 

Р-Спорт + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Спасатели ликвидируют возгорание, возникшее в трапезной на территории Покровского храма в Твери, сообщила РИА новости представительница ГУМЧС региона.
"20.14 мск объявлена локализация на площади 75 квадратных метров. Предварительно, там было тление утеплителя на мансардном этаже здания", — сказала собеседницы агентства.
По ее словам, задымление произошло на мансардном этаже одноэтажного кирпичного строения, на первом этаже которого расположена деревообрабатывающая мастерская, в мансарде расположена трапезная. Она также уточнила, что здание электрифицировано и газифицировано и находится на удалении от храма.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Тверь
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