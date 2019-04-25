В Твери загорелась трапезная Покровского храма

Спасатели ликвидируют возгорание, возникшее в трапезной на территории Покровского храма в Твери , сообщила РИА новости представительница ГУМЧС региона.

"20.14 мск объявлена локализация на площади 75 квадратных метров. Предварительно, там было тление утеплителя на мансардном этаже здания", — сказала собеседницы агентства.

По ее словам, задымление произошло на мансардном этаже одноэтажного кирпичного строения, на первом этаже которого расположена деревообрабатывающая мастерская, в мансарде расположена трапезная. Она также уточнила, что здание электрифицировано и газифицировано и находится на удалении от храма.