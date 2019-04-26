В «Макдональдсе» в Нижегородской области объяснили инцидент с крысами, попавшими на видео

ресторане «Макдональдс» в городе Кстово Нижегородской области прокомментировали инцидент с крысами, которых сняла на видео одна из посетительниц ресторана.

Директор точки Татьяна Грязнова заявила, что в «Макдональдсе» постоянно проводится дератизация и дезинфекция.

Кроме того, по словам Грязновой, в ресторан регулярно приходят проверки.

«Мы проходим все проверки контролирующих органов. Соблюдаем все требования и нормы СанПиН. Поэтому гарантируем качество нашего продукта», — сказала она.

Ранее в нижегородских пабликах во «ВКонтакте» появилось видео с крысами, бегающими возле «Макдональдса» в Кстово.

Пользователи отметили, что «если крысы бегают, значит на гамбургеры пускают не их».