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В «Макдональдсе» в Нижегородской области объяснили инцидент с крысами, попавшими на видео 

Рамблер + ещё 1 21 час назад
Фото: ТАСС
В ресторане «Макдональдс» в городе Кстово Нижегородской области прокомментировали инцидент с крысами, которых сняла на видео одна из посетительниц ресторана.
Директор точки Татьяна Грязнова заявила, что в «Макдональдсе» постоянно проводится дератизация и дезинфекция.
Кроме того, по словам Грязновой, в ресторан регулярно приходят проверки.
«Мы проходим все проверки контролирующих органов. Соблюдаем все требования и нормы СанПиН. Поэтому гарантируем качество нашего продукта», — сказала она.
Ранее в нижегородских пабликах во «ВКонтакте» появилось видео с крысами, бегающими возле «Макдональдса» в Кстово.
Пользователи отметили, что «если крысы бегают, значит на гамбургеры пускают не их».
Происшествия , McDonald's
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