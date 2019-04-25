Экс-губернатору Коми огласят приговор в июне

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру , который обвиняется в мошенничестве и коррупции, в первый месяц лета. В это же время станет известна судьба и его 12 предполагаемых сообщников.

Сегодня суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 10 июня в 11:00, — цитирует Интерфакс сообщение суда.

По версии следствия, в период с конца 2005 года по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей.

Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признаёт.