Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, который обвиняется в мошенничестве и коррупции, в первый месяц лета. В это же время станет известна судьба и его 12 предполагаемых сообщников.
Сегодня суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 10 июня в 11:00, — цитирует Интерфакс сообщение суда.
По версии следствия, в период с конца 2005 года по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей.
Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признаёт.
Ранее, как писал News.ru, обвинение запросило для бывшего губернатора 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет.