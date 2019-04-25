Перестрелка у метро в Москве: установлены личности погибших

Установлены личности погибших в перестрелке возле станции метро «Новые Черемушки» в Москве

У одного из погибших найдено удостоверение журналиста издания The Moscow Times Вагифа Гумбатова. Телеграм-канал 112 пишет, что удостоверение поддельное. В издании уже заявили, что ни один из их сотрудников не участвовал в перестрелке на «Новых Черемушках».

Имя человека, открывшего стрельбу и покончившего с собой — Расул Абдуллаев. Предположительно, оба погибших являются уроженцами Азербайджана.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.