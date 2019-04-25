Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перестрелка у метро в Москве: установлены личности погибших 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Установлены личности погибших в перестрелке возле станции метро «Новые Черемушки» в Москве.
У одного из погибших найдено удостоверение журналиста издания The Moscow Times Вагифа Гумбатова. Телеграм-канал 112 пишет, что удостоверение поддельное. В издании уже заявили, что ни один из их сотрудников не участвовал в перестрелке на «Новых Черемушках».
Имя человека, открывшего стрельбу и покончившего с собой — Расул Абдуллаев. Предположительно, оба погибших являются уроженцами Азербайджана.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скверный» поступок: Россия направила ноту Австрии
Намеренно: Зеленский выдвинул обвинение ЦИК50
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу376
Смертельная стрельба: в Москве открыли огонь у метро24
Вердикт МИД: жители Донбасса де-факто стали россиянами366
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение