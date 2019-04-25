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Суд в ЛНР приговорил жителя республики к 13 годам тюрьмы за госизмену 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности.
"Военный суд Луганской народной республики приговорил жителя Славяносербского района Валерия Семенова к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене", — сообщили в МГБ.
По данным ведомства, Семенову "был присвоен псевдоним и отработано задание по сбору сведений военного характера, составляющих государственную тайну". "Их передача осуществлялась путем установленного представителями СБ Украины конспиративного канала связи через его сына, также являющегося агентом украинских спецслужб", — пояснили в пресс-службе.
В МГБ добавили, что выполнение Семеновым заданий квалифицировано как государственная измена в форме шпионажа.
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Происшествия , Криминал , Валерий Семенов , РИА Новости
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