Суд в ЛНР приговорил жителя республики к 13 годам тюрьмы за госизмену

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности.

"Военный суд Луганской народной республики приговорил жителя Славяносербского района Валерия Семенова к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене", — сообщили в МГБ.

По данным ведомства, Семенову "был присвоен псевдоним и отработано задание по сбору сведений военного характера, составляющих государственную тайну". "Их передача осуществлялась путем установленного представителями СБ Украины конспиративного канала связи через его сына, также являющегося агентом украинских спецслужб", — пояснили в пресс-службе.

В МГБ добавили, что выполнение Семеновым заданий квалифицировано как государственная измена в форме шпионажа.