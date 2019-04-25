Шри-Ланка после терактов отложила упрощение визового режима для 39 стран

Власти Шри-Ланки после терактов отложили запуск программы выдачи виз по прибытии для граждан 39 государств, сообщил министр туризма, земель и по вопросам христианства Джон Амаратунга.

"Пилотная программа получения виз по прибытии для (граждан — Прим. ред.) 39 стран, запуск которой планировался 1 мая, приостановлена в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности", — написал Амаратунга в Twitter.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" * (ИГ*), которая, однако, до сих пор не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

* Террористическая организация, запрещенная в России