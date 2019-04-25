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СМИ: не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в столице Гаити 

ТАСС + ещё 1 15 часов назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными в одном из южных районов столицы Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в полиции страны.
По его данным, вооруженные люди обстреляли ожидающих общественный транспорт, после чего скрылись. Отмечается, что в результате инцидента также около 10 человек получили ранения.
Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.
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