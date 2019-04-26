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Незаконно севший в Молдавии самолёт улетел из страны 

News.ru + ещё 13 16 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Пассажирский лайнер Boeing 737, без разрешения приземлившийся в аэропорту Кишинёва, улетел из Молдавии.
После завершения процедур, инициированных правоохранительными органами и сбора всех необходимых данных выяснилось, что оснований для дальнейшего задержания самолёта и членов экипажа нет, сообщается на сайте местного Управления гражданской авиации.
Ведомство выяснило, что борт принадлежит компании Aergen Aircraft Twelve Limited. В лайнере находились только двое человек. В момент вылета из воздушной гавани Бухареста они проинформировали молдавских диспетчеров, однако не получили от них разрешения на пересечение воздушной границы.
У команды отсутствовали многие документы, а для движения вне территории Евросоюза ей необходимо было получить одобрение местных властей.
Разрешение на полёт было выдано австрийским авиационным ведомством. Молдавские коллеги попросили компетентные органы Австрии и Румынии разобраться в произошедшем и оценить действия экипажа.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт также не получал разрешение на вылет из воздушной гавани Бухареста.
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Комментарии
Происшествия , ЕС , МВД , Кишинёв , Молдова
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