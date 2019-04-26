Незаконно севший в Молдавии самолёт улетел из страны

Пассажирский лайнер Boeing 737, без разрешения приземлившийся в аэропорту Кишинёва , улетел из Молдавии

После завершения процедур, инициированных правоохранительными органами и сбора всех необходимых данных выяснилось, что оснований для дальнейшего задержания самолёта и членов экипажа нет, сообщается на сайте местного Управления гражданской авиации.

Ведомство выяснило, что борт принадлежит компании Aergen Aircraft Twelve Limited. В лайнере находились только двое человек. В момент вылета из воздушной гавани Бухареста они проинформировали молдавских диспетчеров, однако не получили от них разрешения на пересечение воздушной границы.

У команды отсутствовали многие документы, а для движения вне территории Евросоюза ей необходимо было получить одобрение местных властей.

Разрешение на полёт было выдано австрийским авиационным ведомством. Молдавские коллеги попросили компетентные органы Австрии и Румынии разобраться в произошедшем и оценить действия экипажа.

Ранее News.ru сообщал, что самолёт также не получал разрешение на вылет из воздушной гавани Бухареста.